(Di martedì 23 maggio 2023) L’britannico Ray, 58 anni, èall’ospedale Rizzoli dilunedì 22 maggio 2023 a causa di un malore avuto sul set. La stella diè atterrata in Italia qualche giorno fa per girare l’ultimo film di Frank Ciota, Cassino a: durante le riprese, nel pomeriggio di sabato 22 maggio le sue condizioni di salute si sono aggravate improvvisamente ed è stato soccorso dal personale medico. Dopo essere stato ricoverato d’urgenza presso la struttura ospedaliera dell’isola, l’non si è più ripreso e, nel giro di 48 ore, è deceduto. Raya breve, avrebbe festeggiato il suo 59esimo compleanno: la stella del cinema, infatti, nacque il 25 maggio 1964 a Lisburn, nell’Irlanda del Nord. La scalata verso il successo ...

