È morta Maria Giovanna Maglie Meloni | “Professionista seria | ci mancherà”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 23 maggio 2023) Èmartedì 23 maggio la giornalista. Aveva 70 anni. A darne notizia è Francesca Chaouqui che era accanto a lei al momento del decesso, avvenuto all’ospedale San Camillo di Roma. “Amici miei,è tornata questa Mattina alla Casa del Padre” scrive su Twitter Chaouqui, divenuta celebre per il caso Vatileaks. “È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace“.. Foto Twitter @ChiodiDonatella, i problemi di salute Negli ultimi mesi la giornalista aveva avuto diversi problemi di salute, che aveva ...