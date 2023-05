E’ morta la giornalista Maria Giovanna Maglie Aveva 70 anni

(Di martedì 23 maggio 2023) A darne notizia è Francesca Chaouqui che era accanto a lei al momento del decesso, avvenuto al San Camillo di Roma. “Amici miei,è tornata questa Mattina alla Casa del Padre – scrive Chaouqui su Twitter -. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Maria Giovanna Maglie,lavolto della tv: aveva 70 anni Il racconto della malattia 'Non sono in punto di morte - aveva detto - Per fortuna sono in un ospedale straordinario e sarò ...- Se ne è andata questa mattina all'età di 70 anni Maria Giovanna Maglie , exdel Tg2, saggista e opinionista tv: ne ha dato notizia su Twitter l'amica e collega Francesca Chaoqui....di esserle stata accanto negli ultimi momenti di Concetta Desando M aria Giovanna Maglie èa Roma all'età di 70 anni dopo una lunga malattia . La notizia della scomparsa della nota, ...

Morta Maria Giovanna Maglie, aveva 70 anni Il Sole 24 ORE

La giornalista Maria Giovanna Maglie morta a 70 anni a causa di una complicazione venosa: ecco quale malattia aveva e perché era stata ricoverata.Il mondo del giornalismo si risveglia nel dramma. È morta la giornalista Maria Giovanna Maglie, aveva 70 anni. Le cause...CLICCA TAR LE FRECCE PER LEGGERE > MORTE MARIA GIOVANNA ...