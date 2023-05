È meglio stare lontani da Jude Law | il suo maleodorante profumo è terribile ma solo in scena

Leggi su amica

(Di martedì 23 maggio 2023) UnLaw da paura. Nel senso che era difficile stargli vicino mentre girava “Firebrand”. Colpa del“speciale” che si è fatto fare per interpretare re Enrico VIII.e vomitevole sono gli aggettivi più carini usati per descriverlo… (foto Ansa) Quando lo ha detto la prima volta, la reazione di molti è stata: «Non ho capito bene». Invece, le parole dell’attore inglese sono state molto chiare. E le facce disgustate di chi ascoltava la conferenza stampa a Cannes 2023 di Firebrand, confermavano tutto.Law, bello come il sole (anche se lo preferiamo senza baffetti), con voce serafica e soave, ha spiegato come ha fatto a immedesimarsi in re Enrico VIII. E se l’idea di girare con i pesi alle gambe per mostrare la fatica fisica di un uomo prossimo alla morte, fa tanto “attore di metodo”, la seconda che ...