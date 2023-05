E’ Cirio il governatore più amato dai corregionali

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ Albertoil presidente piùd’Italia. I piemontesi si riconoscono nelle grandi battaglie identitarie a difesa degli interessi del Piemonte. Vale la pena ricordare le battaglie condotte in prima persona contro il coronavirus per far uscire il Piemonte dalla emergenza, la tutela dell’automotive e dell’aereo spazio con investimenti che sono arrivati nell’area del torinese. Senza dimenticare la tutela dell’ agro industria piemontese e del food. Tutte battaglie local che lo hanno collocato come il più apprezzato dai propriindipendentemente dalla appartenenza politica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Meteo, il governatore Alberto Cirio: “Finita l’emergenza maltempo” La Provincia di Biella

ALESSANDRIA - "Con il voto di oggi in Consiglio regionale inizia il percorso per trasformare quello di Alessandria in un ospedale universitario. Abbiamo ..."Interventi di manutenzione del territorio e prevenzione del dissesto - spiegano il governatore Alberto Cirio e il vice Fabio Carosso - sono sempre più fondamentali. Lo dimostrano gli intensi eventi ...