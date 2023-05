Dybala non migliora | in questa stagione ha completato solo 8 gare su 52 Il Messaggero

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 maggio 2023) «sta male. Tra dieci giorni non lo so. Non sono ottimista». Ha commentato così José Mourinho, ieri, la situazione del suo attaccante, dopo il 2-2 contro la Salernitana.non sta ancora bene, non si è ripreso dall’infortunio, non è ancora certo sia disponibile per la finale di Europa League della Roma. Mourinho aveva intenzione di reintegrarlo gradualmente in squadra per averlo in piena forma a Budapest ma i piani non sono andati come desiderava. Ilscrive: “Strategia che si è arrestata quando Paulo ha accusato ancora dolore alla caviglia sinistra infortunata a causa di un’entrata killer di Palomino a Bergamo, ormai datata un mese fa”. Gli ultimi minuti in campo persono stati 19 contro l’Inter il 6 maggio scorso e, scrive il quotidiano romano, “probabilmente anche quelli hanno ...