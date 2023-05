Dybala gioca la finale di Europa League? Come sta dopo l’infortunio

In Serie A nondall'8 aprile, in Europa dal 13 contro il Feyenoord. L'argentino rischia di saltare la finale ... Paulosta male. Tra dieci giorni non lo so. Non sono ottimista". Ha ...L'allarme però arriva da, che non va neanche in panchina. "La botta presa a Bergamo è stata ... Così si, con i giallorossi senza equilibrio e con una squadra improvvisata, che Mou cerca di ...Pauloè indisponibile e non va neanche in panchina per il problema alla caviglia che lo ... La Roma non produce azioni tali da impensierire i granata; Mourinho toglie Wijnaldum ela carta ...

Dybala gioca la finale di Europa League Il punto della situazione RomaToday

Una parte sicuramente a Budapest sede della finale di Europa League contro il Siviglia (vincerla vorrebbe dire andare in Champions League), un'altra parte alle condizioni di Paulo Dybala. Tiago Pinto ...