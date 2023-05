Dramma a Palermo | un commento scatena una lite mortale tra vicini di casa

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 23 maggio 2023) Il tentativo di omicidio scaturito da unoffensivo tra duediLa violenza con il coltello e i fendenti inflitti alla vittima, che si trova in condizioni gravi L’arresto dell’aggressore e l’accusa di tentato omicidio, con l’indagine in corso per comprendere le dinamiche dell’accaduto Una parola di troppo e una lotta per la vita: il tentativo di omicidio a. Il litigio fatale tra due: il coltello e la violenza senza controllo A, la tranquillità di una giornata qualunque è stata spezzata da un evento tragico che ha messo in scena la fragile linea tra la vita e la morte. Nel cuore dei Cantieri Navali, in via Ruggero Loria, duedisi sono trovati coinvolti in una ...