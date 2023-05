(Di martedì 23 maggio 2023) Se vogliamo, prendiamocela solo col “cambiamento climatico”, con le emissioni cosiddette “climalteranti”, con gli effetti antropici e se vogliamo anche con la scomparsa delle mezze stagioni. Il punto è cheche ha piegato la Romagna ha ucciso 14 persone e provocato danni ingenti non solo perché si è abbattuto sull’area un acquazzone da 300 millilitri di pioggia in poche ore. Ma anche perché per un motivo o per un altro il territorio non era “pronto” a evitare che i fiumi tracimassero e le strade crollassero. La più incredibile di queste cause riguarda la città di Ravenna. E tira in ballo le. Il sindaco Michele De Pascale lo ha spiegato per filo e per segno: “Si sono dette tante stupidaggini in questi giorni – ha esordito il primo cittadino nell’intervista con Nicola Porro – È stato attribuito questo alluvione al consumo di territorio ...

“Dovevamo salvare le nutrie”. La folle verità dietro l’alluvione Nicola Porro

Diego Suzzi si è messo a disposizione dei musicisti che hanno visto pianoforti, chitarre o bassi travolti dall’alluvione. «Salvo la loro “anima” e non chiedo nulla in cambio» ...Nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi i vigili del fuoco sono riusciti a salvare in elicottero un neonato di soli 15 giorni che era rimasto isolato con mamma e papà, senza luce e acqua, sulle col ...