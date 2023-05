Dove vedere la Finale di Coppa Italia in streaming? Fiorentina-Inter gratis e in chiaro | programma | orario | tv

(Di martedì 23 maggio 2023) Poco più di 24 ore alladi2022/23. Domani, mercoledì 24 maggio a partire dalle ore 21.00 e all’no dello Stadio Olimpico di Roma, si giocherà l’ultimo atto della competizione nazionale. Solo una compagine alzerà lasotto il cielo della Capitale. A giocarsi il trofeo saranno ladi Vincenzono e l’di Simone Inzaghi. Almeno sulla carta, poi ogni partita ha una storia a sé, si prospetta un match avvincente. Le due squadre giocano un ottimo calcio e da inizio stagione si sono contraddistinte con la loro impronta in ogni sfida. I toscani guidati da misterno, disputeranno la prima delle due finali in. Oltre a quella di...

Roma-Salernitana, dove vederla in tv Sky o Dazn Corriere dello Sport

Ore 21.00 Fiorentina-Inter – Diretta tv su Canale 5, diretta streaming Mediaset Infinity. Diretta tv: Canale 5, per gli abbonati. Diretta streaming: Mediaset Infinity, per gli abbonati.Dopo il triste (ma corretto) annullamento del Gran Premio di Imola, per i tragici eventi legati all’Emilia Romagna, la Formula Uno riparte da Montecarlo, per quello che è forse il Gran Premio più icon ...