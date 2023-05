Dopo la vittoria di Pechino Express 2022 | la coppia alla scoperta di sei mete turistiche da un punto di vista inedito

(Di martedì 23 maggio 2023) «È così bello,tanti anni, tornare così. È stato come me l’aspettavo». Parola di Victoria Cabello, protagonista di Viaggi pazzeschi – in onda da stasera alle 21.30 su TV8 – insieme al sodale Paride Vitale. Un ritorno atteso,ladi, che li porta nuovamente in giro per il mondo, ancora una volta alle prese con avventure fuori dall’ordinario. Victoria Cabello e Paride Vitale, protagonisti di “Viaggi pazzeschi”. (Sky) Leggi anche › Victoria Cabello e Paride Vitale: I Pazzeschi vincono la nona edizione di “” Victoria Cabello -Viaggi pazzeschi, i local e le 6 tappe Non si tratta, infatti, del ...

...molto importanti che farà appena torneremo in Italia...' L'ex naufrago e la sua reazioneil ...fino alla fine del reality show condotto da Ilary Blasi provando anche a portarsi a casa la: '...... viene dato per scontato che Luciano Spalletti abbandonerà la guida del Napoliaverlo condotto ... ma quando ci sono e vincono passano in sordina La grandedell'Italia under 20 ai mondiali ...Si è da poco conclusa la 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi e, nonostante lamancata per un soffio, Angelina Mango è già diventata una vera e propria star. La cantante, ...Bazar...

Grecia verso nuove elezioni dopo la vittoria del partito conservatore del premier Mitsotákis Il Sole 24 ORE

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Aston Martin e Honda sarebbero pronte a convolare a nozze nel 2026. In attesa di scoprire come andranno le cose, ripercorriamo la storia della casa nipp ...Magari l’Inter si rifarebbe in Champions. Sarebbe bello”. Riguardo la corsa per un posto in Champions League: “Dopo la sentenza di ieri sera è cambiato un po’ tutto lo scenario, si riapre tutto il ...