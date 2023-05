Donald Trump | l’inizio del processo fissato per marzo 2024 a primarie in corso DeSantis pronto ad annunciare la sua candidatura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Ila carico disul caso della pornostar Stormy Daniels comincerà nel pieno dellerepubblicane per la Casa Bianca. I media americani riportano infatti che il giudice haprovvisoriamente la data del procedimento per la fine di. Meno di due mesi fa, lo s4 aprile, era arrivata l’incriminazione per l’ex presidente Usa, su cui pendono ben 34 capi d’accusa, che vanno dalla cospirazione al pagamento di Daniels e di un’altra donna, Karen McDougal, per comprare il loro silenzio. Oggi lo stessoè apparso in video nell’udienza in cui il giudice di Manhattan, Juan Manuel Merchan, lo ha messo in guardia contro la condivisione delle prove fornite ai suoi avvocati durante la fase della ...