Dl Enti pubblici | Camera respinge pregiudiziali**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Con 157 voti contrari, 117 favorevoli e 4 astenuti, laha respinto le pregiudiziali presentate da Pd, M5S e Avs al decreto legge che introduce disposizioni urgin materia di amministrazione die società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Le norme riguardano un riordino della disciplina in materia di amministrazione degliprevidenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate. Inoltre, si interviene in materia di termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nell'artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.