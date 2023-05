Divino Otelma | “Predicevo il futuro ad attori e cantanti come Gigi Proietti e Julio Iglesias | non ho mai fallito le mie previsioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Amleto Marco Belelli, conosciutoil, è nato e cresciuto nel centro storico di Genova nel 1949. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica racconta di loro, Belelli parla quasi sempre di sé al plurale, ed inizia da una delusione causata da una donna: “Si chiamava Maria Fabris. Era la mia maestra. La adoravo. Non frequentavo gli altri bimbi, li trovavo banali. Parlavo solo coi grandi. In terza elementare è andata via, credo sia tornata in Sardegna, senza venire a salutarmi. Ho sofferto”. Belelli prosegue narrazione con le sue esperienze politiche giovanili, spiegando che il suo sogno era quello di diventare giornalista: “Ho scritto a Indro Montanelli, stravedevo per lui. Mi ha detto di lasciar perdere perché non si guadagnava un centesimo. Nel frattempo mi ero laureato in Scienze Politiche, ho vinto una ...