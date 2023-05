Direct.Playstation.com sbarca ufficialmente in Italia

(Di martedì 23 maggio 2023) Da oggi, lo store online, che ha debuttato in Europa nel 2021, espande i propri servizi anche all', insieme ad Austria, Spagna e Portogallom arrivando a 11 territori abilitati. Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare l'opportunità, per un numero sempre maggiore di giocatori, di acquistare i prodotti direttamente da, grazie all'arrivo di.com in quattro nuove località europee e in. Da oggi, 23 maggio,.com sarà disponibile ine in Austria, seguito da Portogallo e Spagna il prossimo 25 maggio..com offre agli acquirenti una comoda destinazione online per acquistare una ...

... per un numero sempre maggiore di giocatori, di acquistare i prodotti direttamente da, grazie all'arrivo di.com in quattro nuove località europee e in Italia . Da oggi, ...Da poche ore è online anche in Italia lo shop ufficiale di Sony per l'acquisto diretto da casa madre dei prodotti. Da oggi infatti, così come in Austria, è attivo.com , dal 25 maggio lo sarà anche in Spagna e Portogallo, fa sapere Sony: 'Siamo lieti di annunciare che un numero maggiore di giocatori potrà ricevere prodotti direttamente da ...... attraverso cui poter acquistare le console, gli accessori e i giochi del brand: per visitarlo non bisogna far altro che recarsi all'indirizzo.com . PS5 Standard Edition è in ...

Direct.PlayStation.com è ora disponibile anche in Italia: prodotti, costi e vantaggi per PS Plus Multiplayer.it

Da oggi, lo store online Direct Playstation, che ha debuttato in Europa nel 2021, espande i propri servizi anche all'Italia, insieme ad Austria, Spagna e Portogallom arrivando a 11 territori abilitati ...Il sito direct.playstation.com offre agli utenti la destinazione online per acquistare una prodotti fisici direttamente da PlayStation.