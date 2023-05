Dimartedì | martedì 23 maggio alle 21 20 su La7 | ospiti e anticipazioni della puntata

(Di martedì 23 maggio 2023)23va in onda "", questa sera21.20 su La7 una nuovadel talk show condotto da Giovanni Floris. Il focussarà concentrato sul maltempo in Emilia ...

23 maggio va in onda "", questa sera alle 21.20 su La7 una nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris. Il focus della puntata sarà concentrato sul maltempo in Emilia ...Estratto dell'articolo di Roberto Tortora per www.liberoquotidiano.it paolo kessisoglu imita elly schlein a dimartedi 2 A DiLuca Bizzarri e Paolo Kessisoglu […] hanno preso in giro la segretaria del Pd, Elly Schlein, per i risultati ...Estratto da liberoquotidiano.it di battista Alessandro Di Battista, ospite di Giovanni Floris a, su La7, nella puntata del 16 maggio, commenta la visita a Roma del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha ...