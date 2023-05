Dimarco erede di Perisic anche in Coppa Italia… Ultima zampata!

(Di martedì 23 maggio 2023) Nella finale diItalia dello scorso anno che l’Inter ha disputato contro la Juventus, fu decisiva la doppietta di uno straripante Ivan. Quest’anno il suo ruolo in campo è stato preso da Federico, che già in semifinale (proprio contro i bianconeri) è stato decisivo con un gol. Ora serve la zampata finale.– Da Ivana Federico. In molti pensavano a un downgrade in questa stagione sulla fascia sinistra dell’Inter, ma il numero 33 ha dimostrato il contrario a suon di prestazioni convincenti e gol pesanti (vedile parole di Vieri a riguardo). Tra i quali giova ricordare quello segnato nella semifinale di ritorno diItalia contro la Juventus, che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi proprio per la ...

... basti pensare ai vari Darmian, Acerbi,e Dzeko, autore del gol del vantaggio su calcio d'... Di certo servirà undi Skriniar, che ha già firmato col PSG. N'Dicka è uno dei profili ...Ha ritrovato il miglior Brozovic, ha riavuto lampi del vero Lukaku , ha rilucidato Dzeko e ha un Lautaro in spolvero oltre ai vari Barella, Chala, lo stesso Darmian e. Nell'euroderby di ...Individuato in Federicol'ideale, pur con caratteristiche differenti da Perisic, l'Inter dell'Inzaghi II è una squadra preoccupata, priva di leader e che gioca con diverse marce in meno,...

In occasione dell’ultima sosta, a marzo, infatti, è stato richiamato pure Darmian. E Dimarco, divenuto l’erede di Perisic in nerazzurro, si è poi preso la scena in azzurro. Barella, Bastoni e Acerbi, ...Una partita particolare Inter-Milan, soprattutto per l’esterno nerazzurro Federico Dimarco: tanto talentuoso quanto tifoso interista, e che sente questa partita più di tutti gli altri. Come ha sottoli ...