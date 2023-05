Dilemma societario | spunta la meta per il ritiro dell’Avellino

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il rebus in casa Avellino. Dopo il mancato accordo con Ernesto Salvini, la società guidata dalla famiglia D’Agostino ha virato sul altro lidi per la figura di direttore generale. Come raccontato nei giorni scorsi, diversi sono i profili al vaglio ma in pole resta Giorgio Perinetti, attualmente al Brescia. Società impegnata nei playout di Serie B con il Cosenza. L’Avellino resta alla finestra, dopo l’apertura del dirigente con un passato tra Genoa e Palermo. Esclusa la pista a Salvatore Di Somma, il patron mal digerisce i ritorni di fiamma. Nel silenzio, assordante, la società comincia a guardare anche al pre-campionato. Dopo aver sondato il terreno, avanza l’ipotesi dela Palena. Nelle scorse ore alcuni rappresentanti della società irpina hanno effettuato un sopralluogo sul posto, per valutare la situazione e la struttura ...

