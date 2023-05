“Dibu” Martínez | «Il silenzio prima della parata su Kolo Muani… ancora non ci dormo la notte»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 maggio 2023) “Non ho detto: ‘Non posso credere a quello che ho salvato’. Sai a cosa penso di più? Facciofatica a dormire a causa delche c’era nel momento in cui la palla rimbalzava verso l’uno contro uno. Perché lo stadio era per l’80% argentino. E quando la palla è passata a Ota (Nicolás Otamendi) che l’ha mancata, c’è stato undi due secondi che sento. In quei due secondi il gioco si è fermato. Poi ho sentito tutto”. E’ il racconto del “del secolo: quellafinale Mondiale suMuani che ha poi lanciato l’Argentina verso il titolo. Il portiere ne ha parlato in un’intervista a Espn, ripresa da La Nacion. “Non ci sarà mai unacome quella ...