DIARIO ROLAND GARROS – Day 2 | bilancio agrodolce per gli azzurri | il racconto della giornata

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Sveglia presto, ore 6.30. Non volontaria, ahimè, ma non riesco più ad addormentarmi. La spesa però dà i suoi frutti. La seconda mattinata parigina inizia nel migliore dei modi con una vera colazione: succo di pompelmo rosa, due fette di pane con un paio di fette di petto di pollo e formaggio di capra; e cappuccino a chiosa. Prima di uscire video chiamata con il piccolo Theo, che la settimana prossima arriverà a Parigi, e si parte in direzione. Ieri vi era praticamente obbligo di t-shirt e crema solare, oggi giacca e cappuccio (la sciarpa non l’ho portata, ma sarebbe stata utile). Sottolineatura importante anche per le condizioni di gioco, che saranno leggermente meno rapide. Mattia Bellucci – Foto Antonio Fraioli Alle 10 giocano quattro italiani in contemporanea. Non riesco a seguire Stefanini e Passaro, purtroppo entrambi sconfitti. ...