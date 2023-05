Di lei mi manca tutto La confessione di suor Cristina sul suo nuovo amore

(Di martedì 23 maggio 2023) L'exha confessato di essere innamorata di una persona conosciuta a Madrid. Non ha fornito indicazioni per capire se si tratta di un uomo o una donna, alimentando l'indiscrezione sulla sua presunta omosessualità

...e ha scoperto un mondo sconosciutoe il ...e il fidanzato non sono riusciti a vederloe ... come" . Lo ha fatto mostrando le ...Di questa persona: stare insieme, ...è bello e qua a L'Isola dei Famosi per quanto... tengo tanto a, è una persona importante. ...Il fidanzato Filippo Bisciglia si commuove Cristina Scuccia, l'ex suora innamorata: 'Vive a Madrid, di' La lite in diretta 'Dì cosa hai fatto poco fa, a chi hai dato il tuo panino'...