Devin DeVasquez oggi | chi è la moglie di Ronn Moss | età | origini | figli | biografia

(Di martedì 23 maggio 2023), chi è laattuale di, ex fidanzata di Sylvester Stallone e Princeè laattuale di, il mitico Ridge Forrester dell’eterna soap Beautiful.è stato sposato in precedenza con Shari Shattuck dal quale ha avuto 2e: Creason Carbo e Calle Modine. Chi è la compagna attuale di? Tutto su di lei. Chi è la primadi...

Dal 2009 l'attore è sposato con la modella e attrice. Da febbraio 2022 vivono insieme in Puglia, a Fasano, dove ha la residenza ufficiale. Questo, però, non lo ha allontanato dalle ...Chi è oggi, moglie di Ronn Moss. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita dell'attore che L'articolo, chi è oggi la moglie di Ronn Moss: vita privata, figli, ...Ronn Moss, il divo di Beautiful si è risposato: il matrimonio (a sorpresa) conè tutto italiano - esclusivo PER DURARE IN ETERNO - E ora ci aspetta una nuova rivelazione. Su Canale 5, ...

Devin DeVasquez, chi è oggi la moglie di Ronn Moss: vita privata, figli, carriera True News

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. La puntata di oggi sarà molto speciale e vedrà ...Chi è Devin DeVasquez, la moglie di Ronn Moss ospite di Oggi è un altro giorno: l'attore americano di Beautiful. Figli, vita privata ...