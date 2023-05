Detroit | la storia vera che ha ispirato il film

(Di martedì 23 maggio 2023) Il, del 2017, èa una, che ruota attorno ai violenti scontri razziali verificatisi dal 23 al 27 luglio del 1967 nella città statunitense, e che provocarono la morte di ben 43 persone, più di mille feriti e danni incalcolabili a migliaia di edifici, segnando una delle più tristi e sconvolgenti pagine dellaamericana. Gli eventi furono scatenati dall’irruzione della polizia in un bar notturno privo di licenza, il Blind Pig, dove un gruppo di afroamericani stava festeggiando il ritorno di due amici della guerra nel Vietnam. La decisione dei poliziotti di arrestare tutti i presenti, e la seguente processione degli uomini ammanettati, provocò l’immediata reazione delle persone presenti per strada, innescando una reazione a catena di rimostranze ...

