DeSantis lancia la sua candidatura alla Casa Bianca con Elon Musk

(Di martedì 23 maggio 2023) Il governatore della Florida Ronlancerà ufficialmente la suamercoledì sera nel corso di un colloquio su Twitter con il proprietario del social, che è un suo sostenitore. Lo riporta Nbc News. L'intervento verrà trasmesso in diretta su Twitter Spaces dalle 18, quando in Italia sarà mezzanotte e sarà moderato dall'imprenditore David Sacks.dovrebbere anche un video per aprire la sua campagna elettorale.

Ron, un trumpiano lucido Nato a Jacksonville, Florida, Ronè un italoamericano ... Risultato che loverso la Casa Bianca, in competizione interna con Donald Trump . Di cui in ...Estratto dell'articolo di Massimo Basile per 'la Repubblica' RONCON IL SUO LIBRO L'America aspetta l'annuncio per la prossima settimana, ma lui si è già candidato l'altro ieri sera. A un gruppo di donatori di ...Questo è ciò che presumo sia il significato implicito di Biden, che ancora una voltala "... Sì: anche se il suo nome è Trump (o). Mi preoccupo tutte le volte che vedo segnali del fatto ...

Ron DeSantis lancia la sfida a Donald Trump Affarinternazionali

Il governatore della Florida Ron DeSantis lancerà ufficialmente la sua candidatura alla Casa Bianca mercoledì sera nel corso di un colloquio su Twitter con il proprietario del social Elon Musk, che è ...Il governatore della Florida Ron DeSantis presenterà presto la sua candidatura ufficiale per le elezioni presidenziali USA 2024.