Denver vola alle Finals! Jokic regola i Lakers di un infinito LeBron

aspetta ora di conoscere l'avversaria: Miami o Boston. Gli Heat sono avanti 3 - 0 nella serie, stanotte Gara 4, in Florida. Los Angeles: James 40 (11/18, 4/7, 6/7 t.l.), Davis 21, Reaves 17. ...Nikola Jokic guida i Nuggets alla vittoria in rimonta in gara - 4 a Los Angeles e i Nuggets eliminano i gialloviola con un clamoroso sweep (4 - 0), per conquistare le prime NBA Finals della loro ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti HIGHLIGHTS NBAvince anche gara - 3 a LA: Finals a un passo Trascinati da un super primo tempo di Jamal Murray e da un eccellente quarto ...

NBA, l'importanza dei comprimari in Lakers-Nuggets: Russell scomparso, Denver vola Sky Sport

Denver non si ferma e batte 119-108 i Lakers a Los Angeles: la prima partecipazione alle Nba Finals è ad un passo. I Nuggets si prendono anche gara-3 alla Crypto.com Arena volando così sul 3-0 nella s ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, l'importanza dei comprimari in Lakers-Nuggets: Russell scomparso, Denver vola ...