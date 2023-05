Denver Nuggets in finale Nba | Lakers ko e James non esclude ritiro

(Di martedì 23 maggio 2023)conquista la prima qualificazione della propria storia alle Finals Ivincono 113-111 sul campo dei Los Angelesin gara 4 delladella Western Conference, chiudono la serie per 4-0 e si qualificano per le finali Nba., sotto 73-58 all’intervallo, ha ribaltato il match nella ripresa conquistando così la prima qualificazione della propria storia alle Finals. La squadra del Colorado ha sfruttato l’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic, Mvp della serie, che ha messo a referto 30 punti, 14 rimbalzi e 13 assist. Pesanti i 25 punti di Jamal Murray e i 22 di Aaron Gordon. Ainon è bastata la prestazione di LeBroncon 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Dopo la partita, per la prima volta il 38enne accenna ...

