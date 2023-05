Decreto maltempo | stop a tasse | indennità  di 3 000 euro per gli autonomi Tutti gli aiuti Trovato un altro corpo | le vittime sono 15

(Di martedì 23 maggio 2023)e contributi fino al 31 agosto e Cig in deroga fino a 90 giorni. Meloni: stanziati oltre 2 miliardi. Approvato il primo provvedimento per affrontare gli effetti dell’alluvione

... rimarca la premier Giorgia Meloni, illustrando le misure contenute nelalluvioni per fronteggiare l'emergenzain Emilia Romagna. 2023 - 05 - 23 15:22:28 Meloni: "Fondo da 10 milioni ...'Serve ancheper la ricostruzione' Per il presidente dell'Emilia - Romagna 'servirà poi unper la ricostruzione. Per il terremoto con 12 miliardi di euro di danni abbiamo ricostruito ...... ma si dice soddisfatta del "corposo" approvato. Tra le misure previste, oltre all'estensione dello stato di emergenza per i Comuni colpiti da questa nuova ondata di, c'è la ...

Il governo approva il decreto legge sull’emergenza maltempo. Meloni: «Oltre 2 miliardi per le zone colpite» Corriere della Sera

Buona parte degli aiuti non sono però risorse aggiuntive ma puro e semplice dirottamento di altri fondi destinati ad altri interventi pubblici ...Dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, oggi sono stati decisi i primi aiuti da parte"del governo. Il"Consiglio dei ministri"ha approvato il decreto legge maltempo,"con misure per l'emergenz ...