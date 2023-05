Decreto maltempo | Cdm stanzia 2 miliardi Anche 3mila euro una tantum per gli autonomi Bonaccini | “Grazie Giorgia”

(Di martedì 23 maggio 2023) Meloni: "Illegge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguarda i mutui, non c'è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d'intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi"

Roma, 23 mag. A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alper fronteggiare lemergenzain Emilia Romagna.'Servirà successivamente unper la ricostruzione. Per il terremoto abbiamo avuto 12 ... Ursula von der Leyen , sarà in visita nei territori colpiti dalÈ stato approvato illegge. Si è concluso il Consiglio dei Ministri convocato questa mattina per stabilire gli aiuti e gli interventi a favore dei territori devastati dall'alluvione che, nei giorni ...

Il governo approva il decreto legge sull’emergenza maltempo. Meloni: «Oltre 2 miliardi per le zone colpite» Corriere della Sera

Meloni ha spiegato che "complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre due miliardi di euro per le zone colpite". "Ringrazio tutti i ministri che hanno lavorato, nella ...Il governo approva il decreto maltempo per l'emergenza che ha colpito l'Emilia-Romagna e le Marche. “Molte misure, prime importanti risposte ai territori”, spiega la presidente del Consiglio, con uno ...