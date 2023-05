Decreto da 2 miliardi. Niente tasse fino a fine agosto

(Di martedì 23 maggio 2023) Il governo mette subito duesul tavolo per i primi interventi in Emilia Romagna . Asticella molto al di sopra delle aspettative della vigilia per ilalluvione. Il primo step è l'...

Il governo mette subito duesul tavolo per i primi interventi in Emilia Romagna . Asticella molto al di sopra delle aspettative della vigilia per ilalluvione. Il primo step è l'estensione dello stato di ...L 'articolo 16 delda oltre 2di euro di aiuti approvato dal Consiglio dei ministri prevede infatti una semplificazione della 'disciplina in materia di realizzazione di nuova ...... In passato interventi di emergenza da duedi euro non so se si erano visti. La premier sceglie di spiegare ilseduta al tavolo della sala Verde di palazzo Chigi, accanto a Stefano ...

Approvato il decreto maltempo, 2 miliardi alle zone colpite. Meloni: "Una cifra mai vista" ilGiornale.it

Il Cdm ha approvato un decreto legge per fronteggiare l’emergenza provocata dall'alluvione che ha interessato Emilia-Romagna e Marche.“In passato interventi di emergenza da due miliardi di euro non so se si erano visti”. La premier spiega il decreto seduta al tavolo della sala Verde di palazzo Chigi, accanto a Stefano Bonaccini, pre ...