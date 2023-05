Decreto alluvione | ecco tutti i provvedimenti adottati dal Governo

(Di martedì 23 maggio 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi unlegge che introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dall’che ha interessato l’Emilia-Romagna e parte delle Marche. Con il– come ha annunciato oggi il premier Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa -, ilha stanziato oltre 2 miliardi di euro, “al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall’e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale”. Il Consiglio dei ministri ha approvato unlegge per fronteggiare l’emergenza provocata dall’che ha interessato Emilia-Romagna e Marche Il, riepiloga una nota di Palazzo Chigi, ...

Indice: guida alle misure Sospensione pagamenti e scadenze Retribuzione garantita ai lavoratori Indennizzi per le imprese Tutela Scuola e Sanità Stato di emergenza:...Bonaccini: 'Servirà anche unricostruzione'Abbiamo approvato un'ordinanza della protezione civile che estende lo stato di emergenza e unlegge', ha annunciato la premier, spiegando che lo stato di emergenza potrebbe essere esteso, una ...

Alluvione in Emilia-Romagna, Cdm ha approvato il decreto coi primi aiuti: ecco le misure Sky Tg24

PESARO - Danni per 10 milioni di euro sulle strade della provincia di Pesaro Urbino. Affiorano le prime cifre nella conta dei danni in corso in questi giorni e in attesa che il Governo decreti ...Quello che il governo si appresta a varare è un provvedimento che, nelle parole dell'Esecutivo e della stessa premier Giorgia Meloni, offre le prime importanti risposte ai ...