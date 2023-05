Decreto aiuti Romagna | Cig | indennità | stop versamenti | bollette | mutui Le misure

(Di martedì 23 maggio 2023) Arrivano i primidel governo per fronteggiare i danni causati dalle alluvioni dei giorni scorsi. Nel CdM di oggi, 23 maggio, è stato infatti approvato un pacchetto diper l’emergenzacon un-legge recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico“. Questo primo pacchetto di, per contrastare la prima fase dell’emergenza e dare un primo respiro alla popolazione colpita, dovrebbe avere una dotazione di circa 400 milioni di euro. A questa dotazione si aggiungeranno successivamente i ristori, per i quali sarà prima necessario chiudere la conta dei danni, che ammontano a miliardi di euro e per i quali si ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato illegge Emilia - Romagna con gliper le zone colpite dall'alluvione. Le misure sono state presentate daLa sospensione dei mutui dei privati non dovrebbe entrare nelma in un accordo con l'Abi . ... a nostro avviso, deve essere il massimo che ci è consentito dalle norme Ue suglidi Stato". ...... si applica ai soggetti che alla data del 4 maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato allegge. Per alcuni Comuni sono ...

Concluso il Cdm sul decreto aiuti Emilia-Romagna per 100 milioni di euro ma mancano le coperture Agenzia ANSA

Arrivano i primi aiuti del governo per fronteggiare i danni causati dalle alluvioni dei giorni scorsi. Nel CdM di oggi, 23 maggio, è stato infatti approvato un pacchetto di misure per l’emergenza ...Via libera del Consiglio dei ministri al primo pacchetto di aiuti per fronteggiare le popolazioni colpite dall’ alluvione in Emilia-Romagna e Marche. Il governo ha approvato un decreto legge contenent ...