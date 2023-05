De Zerbi | ‘no’ secco al Napoli | pensa solo al Brighton

Mentre Roberto Deha declinato l'invito per rimanere in Inghilterra. Anche Antonio Conte ... Ma De Laurentiis per ora gli ha detto di. Non pensa di liberarlo subito. E vuole tenerlo almeno per ...DeLa e Luciano da Certaldo però, non si vogliono più concedere nemmeno un soffio di fiato, un ... E poi occhio alle strade che portano a Gasperini, Italiano, De. Tutti certamente ottimi, ...Non escludo che abbia chiamato De, Conte, Nagelsmann e chiunque possa alimentare questo processo di costruzione che c'è. Magari qualcuno di questi può anche già avergli detto ', grazie'. Il ...

Stefano Corti, il post per il compleanno del figlio: «Tanti auguri al mio piccolo grande bambino». E spunta il leggo.it