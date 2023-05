...delle maggiori personalità del mondo del calcio che si sono volute congratulare con Deper il ... durante la conferenza stampa pre partita del match tra Citizens e Seagulls, ha usato uno...Leggi Anche Oggi Deè l'allenatore perfetto per il Napoli. E per De Laurentiis "È una ... non esattamente un amico della Vecchia Signora: "Per me è uno scherzo , èper tutti sapere questa ...Insomma, non consegnare a Deil premio di 'Manager of the Season' della Premier League sarebbe quantomeno. A cura di Roberto Ciucci.

De Zerbi e lo strano paragone di Guardiola: "È come un ristorante..." Corriere dello Sport

Con il Brighton qualificato in Europa e alla vigilia dello scontro diretto, il tecnico del Manchester City si è complimentato in maniera particolare: le sue parole ...Nonostante il recente rinnovo (esercitato unilateralmente), non è affatto scontata la permanenza del tecnico ai partenopei.