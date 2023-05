De Rossi sbotta coi tifosi della Roma   Non chiedetemi biglietti per Budapest

(Di martedì 23 maggio 2023) L'ex centrocampistaha rivolto un messaggio polemico su Instagram aiche gli aveva chiesto agevolazioni per un avere un biglietto per la finale di Europa League

Daniele Desu Instagram. Da quando la Roma si è qualificata in finale di Europa League contro il Siviglia , il suo telefono ha cominciato a squillare a ripetizione: messaggi, chiamate e sms per ...Il nervosismo dell'amministratore delegato Laurentè dovuto proprio al fatto che il balzo in avanti atteso in questo 2023 non si - ancora - concretizzato. Il team principal Otmar Szafnauer ha ..."Adesso basta": Benedettacontro gli haters: video in lacrime Insomma, c'è anche una cucina radical chic. Tanto che la storica conduttrice del La prova del cuoco afferma: 'La cucina non ...

Finale Roma-Siviglia a Budapest, De Rossi sbotta sui social: "Non ... ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

L'ex centrocampista della Roma ha rivolto un messaggio polemico su Instagram ai tifosi che gli aveva chiesto agevolazioni per un avere un biglietto per la finale di Europa League ...Daniele De Rossi non andrà a Budapest. E, viste le numerosissime richieste ricevute per la finale di Europa League, si è sfogato sui social Alessandro Daniele… Leggi ...