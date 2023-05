De Laurentiis pronto ad investire sul costoso Conte per convincere i suoi big a restare Gazzetta

(Di martedì 23 maggio 2023) Ladello Sport, con Maurizio Nicita, si sofferma sui nomi sondati dal presidente del Napoli, Aurelio De, per il post Spalletti. Tra questi c’è quello di Antonio, un vecchio pallino di De. Il presidente, scrive la rosea, potrebbe puntare su di lui, nonostante l’alto ingaggio, perbig aa Napoli. Del resto, Deha sempre amato i profili internazionali e i tecnici di grande personalità. “Il primo rilievo cui si può pensare è quello tecnico-tattico, di sistema di gioco, visto che da anni predilige più che altro la difesa a tre. Maè tecnico capace di adattare le proprie idee alle caratteristiche dei giocatori e quando hai uno come Kvaratskhelia capace sulla ...

... dimenticando che - per rispetto al compagnoad entrare e per rispetto del suo allenatore ... Lo strappo tra Spalletti e De, la sensazione della fine di una storia che - tutti insieme - ...Ma attenti a un vecchio pallino di Aurelio De: Giampiero Gasperini (fu a un passo dal ... ma oggi Gasp probabilmente ha bisogno di cambiare aria: per lui sarebbeun biennale da 4 ...Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Aurelio Deal momento a liberare il proprio direttore sportivo in anticipo di un anno sulla naturale fine del contratto solamente per ...

Spalletti pronto alle dimissioni, frattura nel Napoli: De Laurentiis può ... Sport Fanpage

Luciano Spalletti è pronto a salutare Napoli dopo due anni e la conquista ... Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, a La Città del Pallone ha svelato: "De Laurentiis pensa anche a ...E’ sempre spiacevole vedere un calciatore sostituito che prende il cambio come un’offesa personale, dimenticando che - per rispetto al compagno pronto ad entrare e per ... Lo strappo tra Spalletti e ...