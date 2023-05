De Laurentiis pensa a Conte e Luis Enrique per tenere i big a Napoli | ipotesi Benitez bis

(Di martedì 23 maggio 2023) Nomi internazionali. Perché quello è il profilo che Aurelio Devuole dare al suo. E questo è il momento dei sondaggi, in cui il presidente azzurro - già di per se stesso decisionista ...

Leggi anche Dea Conte e Luis Enrique per tenere i big a Napoli Vinco e me ne vado: da Liedholm a Capello e Mou, quanti addii a pancia piena Predizioni Rafa aveva predetto un'altra ...Perché per la policy che si è imposto per tenere in ordine i conti, Denon vuole andare oltre i sette milioni di ingaggio per giocatori e anche allenatore. Ma il ragionamento potrebbe ...È stato un fenomeno, soprattutto se sia quanti prima di lui non hanno retto l'urto, laddove "urto" significa soprattutto riuscire ad andare d'accordo con De(Mazzarri, Sarri, ...

Bologna, De Laurentiis pensa a Sartori e Motta ma Thiago aspetta Saputo La Repubblica

È iniziato così il casting per la panchina azzurra in vista della prossima stagione. Secondo l’emittente ufficiale del Napoli, si tratta di Roberto Mancini, attuale ct dell’Italia. Secondo quanto affe ...Per la panchina dei campioni d’Italia piace anche il tedesco Nagelsmann, ma sono tutti allenatori dagli ingaggi elevati ...