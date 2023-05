De Laurentiis mangia allenatori? I fatti e i numeri dicono altro

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 maggio 2023) L’addio tra Spalletti e il Napoli sta assumendo i toni di una telenovela degli anni ’80. Quelle con Veronica Castro o Grecia Colmenares nelle quali il più insignificante degli accadimenti e la più irrilevante delle discussioni venivano dilatate e trascinate per settimane e settimane. Bisognava allungare il brodo per la semplice motivazione che si andava in onda ogni giorno, proprio come i giornali devono uscire in edicola e nelle rassegne stampa. La questione, in realtà, è di una semplicità disarmante. C’è un contratto in scadenza e le parti stanno decidendo se rinnovarlo oppure no e a quali condizioni. Roba d’affari, questioni di soldi e, certo, anche di stimoli, motivazioni e progetti. Tutto considerato, pare proprio che stiano decidendo di interrompere la collaborazione. Tutto qui. Nella Napoli campione d’Italia, invece, la questione sta straripando nel sentimentale e si indagano le ...