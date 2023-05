“Davvero” | la nuova edizione del Meeting del Mare a Marina di Camerota | il programma

(Di martedì 23 maggio 2023) Si rinnova per il ventisettesimo anno consecutivo l’atteso appuntamento con ildel. Il festival ideato e diretto da don Gianni Citro si terrà dall’1 al 3 giugno 2023 adi(Salerno), nell’affascinante venue di Baia di Lentiscelle. Per tre giorni e tre notti la cittadina cilentana, premiata anche quest’anno con le 5 bandiere blu, si trasformerà in uno spazio vivo in cui musica e arte saranno in perfetta simbiosi, per una gioiosa esplosione di creatività giovanile.è il titolo della XXVIIche ospiterà oltre 50 eventi con tre ospiti d’eccezione: Coma Cose, Bresh e Geolier. Inanche dj set, performance artistiche, danza e incontri. La prima serata deldel2023, ...

Sembra esserci unaaria di crisi tra l'ex Miss Italia e l'ex difensore del Milan, come un fulmine a ciel sereno ... Saràcosì La crisi superata alcuni anni fa. Solo poco più di un mese fa ...Qui Kim sembrauscito da un film horror, come uno di quegli zombie che, una volta ... Fosse stato un film horror, e non il passaggio rituale di un giocatore di fronte alla suasquadra, ...... che dal 24 maggio torna nei cinema in unaversione: non più cartone animato, come nel 1989, ...me lo stai dicendo" B. P.: No, ho detto che non succede tanto spesso. M.: "Sì, come ...

Phil Collen a Radiofreccia:"Def Leppard nel nuovo album dei Mötley Crüe Sicuramente ci stiamo pensando" Radiofreccia

Si rinnova per il ventisettesimo anno consecutivo l’atteso appuntamento con il Meeting del Mare. Il festival ideato e diretto da don Gianni ...Avevano già affrontato alcuni anni fa una crisi che gli aveva portati a frequentare altre persone prima di ritrovarsi. Ora un post social accende il sospetto ...