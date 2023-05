Dario Nanni | Intervenire su metro c dopo ennesimo disservizio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 maggio 2023) Trasporti. – “Serata da dimenticare quella di ieri sera per i cittadini in attesa dellaC da San Giovanni in direzione Pantano, con ritardi fino a 30 minuti. Lunghe attese non accompagnate da nessun annuncio, dovuto, in questi casi, per informare l’utenza delo di eventuali guasti e fornire aggiornamenti in tempo reale. “Non sono certo tempi daquelli che si sono visti ieri, ma neanche quelli che regolarmente offre il servizio della recente linea C. La frequenza di 12 minuti non è quello di unapolitana urbana che serve uno dei quadranti più densamente abitati della Città. Nonostante il lavoro che si sta facendo e che in gran parte andava fatto negli anni passati ritengo sia assolutamente urgente e necessariosulla linea C dellapolitana, ...