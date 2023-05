Daresti a tuo figlio qualcosa che fa male? Allora evita lo smartphone

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 23 maggio 2023) Prima di una certa età – orientativamente la fine della seconda media – comprare loai figli è dannoso, senza eccezioni. Ma come fare a resistere alle loro richieste pressanti? L’unico modo è fare rete fra genitori, come raccontano Stefano Boati e Anna Garavini di «Aspettando lo», il 24 maggio a Bergamo. Un incontro che sarà anche un modo per cambiare concretamente le cose, conoscendo altre famiglie preoccupate per la salute dei loro bambini