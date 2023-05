Daniele De Rossi | la figlia Gaia avuta con Tamara Pisnoli si diploma | ' Non potrò vedere Roma - Siviglia | ma non c' è finale che tenga'

A otto giorni dalla finale di Europa League è ancora caccia a un posto a Budapest . E tante richieste arrivano anche a grandi ex. Uno di questi èDe, che però con un post su Instagram ha risposto così: 'Buongiorno a tutti... No, non ho biglietti per la finale di Budapest. Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci ...1 A otto giorni dalla finale di Europa League è ancora caccia a un posto a Budapest. E tante richieste arrivano anche a grandi ex. Uno di questi èDe, che però con un post su Instagram ha risposto così: 'Buongiorno a tutti... No, non ho biglietti per la finale di Budapest. Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e ...Denon ce la fa più. A Roma, da giorni, ormai si cerca solo di avere un biglietto per la finale di Europa League a Budapest con il Siviglia e quindi lo storico ex calciatore giallorosso ...

Tamara Pisnoli, l’ex moglie di De Rossi: una «vita fatta di violenze, così aveva rapporti con i clan» ilmessaggero.it

A otto giorni dalla finale di Europa League è ancora caccia a un posto a Budapest. E tante richieste arrivano anche a grandi ex. Uno di questi è Daniele De Rossi, che però con ...Sequestrato e picchiato su ordine di Tamara Pisnoli, Antonello Ieffi ha raccontato del suo ultimo incontro con la donna: “Eravamo in tribunale ...