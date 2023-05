Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli | un loro fan si suicida | la reazione commossa

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 maggio 2023) Una tristissima notizia ha raggiuntoDalun fan della coppia nata al GF Vip Una notizia drammatica ha scombussolato cuore e umore diDal. La coppia di ex gieffini è infatti venuta a conoscenza del fatto che unafan si è tolta la vita nelle scorse ore. Un evento tragico e che ovviamente non ha lasciato indifferenti i due ex concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini, conche immediatamente si sono riversati sui social per esprimersi su quanto appreso. Più nello specifico si è trattato di una giovane fan francese degli Oriele di nome Lindsay che ha deciso di togliersi la vita, dopo essere stata ...