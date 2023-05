Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati? Ultime news sulla coppia nata al GF VIP

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 maggio 2023) A pochi mesi dalla fine del GF VIP, gira voce della conclusione della storia d’amore traDal. Il loro legame, già entrato in crisi all’interno della Casa del Grande Fratello, si sarebbe gradualmente affievolito subito dopo l’esperienza del reality show, con l’attrice venezuelana vista anche girare all’estero senza il suo fidanzato nellesettimane. È finito l’amore traDal? Tra la, al di là dei rumors che circolano tra giornali e web, non sarebbe finita. A far circolare la voce, sarebbero stati Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due avevano visto lestorie dida sola a ...