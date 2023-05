Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli | devastante lutto | una fan si toglie la vita

(Di martedì 23 maggio 2023) Diverse sono state le coppie nate durante l’ultima edizione del GF Vip, tra cui quella formata daDal. Gli Oriele, così chiamati dai fan della coppia, hanno fatto breccia nel cuore del pubblico. Purtroppo nelle ultime ore una colpito non solo i fandom della coppia e del L'articolo

... sabato 20 maggio si è spento per un malore improvviso fra'Reitano, 38 anni , da qualche ... La sua prima professione religiosa è avvenuta sempre nella Basilica, seguitaperiodo di studi al ...Oriana Marzoli eMoro sconvolti per la morte di una fan: 'Vittima dei bulli, siamo scioccati' Luca Salatino e Soraia Ceruti, lei sbotta dopo le ennesime accuse e coinvolge anche Matteo ...... il titolare dell'indagine - il Procurare capoBarberini - potrebbe decidere di affidare ... per loro sono stati aperti fascicoli modello 45 (cioè conoscitivi, senza ipotesi di reato)pm di ...

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, una fan si toglie la vita Novella 2000

Diverse sono state le coppie nate durante l'ultima edizione del GF Vip, tra cui quella formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Gli Oriele, così ...L'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario ha sottolineato come "la Regione sta investendo risorse e competenze per puntare sempre più sul cicloturismo della e nella Costa dei Trabocchi. La ...