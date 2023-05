Daino | «Marotta riconoscente per Inzaghi È stato smentito» 

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023) Simoneha riconquila fiducia all’interno dell’ambiente Inter, Danielelo ha fatto notare su Sportitalia. FIDUCIA – Danielesottolinea il cambiamento in casa Inter: «Nelle parole dic’è il riconoscimento all’allenatore, è leggibile. Il suo pensiero èdache ha ricompattato la squadra e portato due finali. Il piacentino ha pagato lo Scudetto perso a Bologna, da lì è partita l’ombra su di lui. Ora ha vinto la Supercoppa, già ottenuta l’anno scorso, ti porta in finale di Champions League e in quella di Coppa Italia. La riconferma è pura formalità». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...