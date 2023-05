«Dai diamanti non nasce niente dalla focaccia barese nascono i pomodor» | il caso delle piante cresciute tra le alghe a Bari

(Di martedì 23 maggio 2023) La scoperta di alcunedisulla posidonia in un punto del lungomare Sud diè di Ilaria D’Aprile, educatrice alla sostenibilità ambientale e presidente dell’associazione Essere Terra. Un ritrovamento del tutto casuale avvenuto lo scorso venerdì che ha scatenato un dibattito nel capoluogo pugliese tra chi è rimasto affascinato dal fenomeno naturale e chi invece dubita che semi presumibilmente cotti possano aver germogliato. Una discussione a cui la stessa D’Aprile ha provato a rispondere con una sintesiposizioni in ballo: «”Per amore della verità scientifica”, sentenziano i sapienti. “Per amore della bellezza” ribattono gli estesi. “Oh” fanno i bambini». La teoria avanzata sin dall’inizio da chi ha scoperto quelle piantine è che siano nate dai ...

Gli otto "ricciolini" sono i primi cuccioli della razza più cara al mondo: la Wetterhoun, ... La cagnolina Aafke (che ha dato vita agli otto cuccioli) è stata adottataJan nel 2020 e a tre ...Il dibattito tra gli stupiti e gli scettici La teoria di D'Aprile, con tanto di citazione di Fabrizio De André "non nasce niente dalla focaccia barese nascono i pomodor", però non trova ..."Meteorite - come spiega lo stesso- perché la nostra associazione è precipitata come un ...favorevoli al progetto Thyrus portano in dote eventi realizzati in anni di progettazione fuori...

«Dai diamanti non nasce niente dalla focaccia barese nascono i ... Open

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...Cannes è in gran fermento con il Festival del Cinema. Le star calcano il tappeto rosso con look firmati dalle più grandi maison di moda. Ma Cannes è celebre anche per i gioielli da sogno sul red carpe ...