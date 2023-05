Da una pizzeria di Medolago una donazione di mille euro per aiutare l’Emilia Romagna

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 maggio 2023). Un piccolo grande gesto per fare la differenza egli alluvionati in Emilia. Calogero Auria, conosciuto da tutti come Lillo, è il titolare di Risto Pizza Classic, in via Bergamo a: lunedì (22 maggio) ha deciso di organizzare una serata di beneficienza, chiamando i clienti a raccolta e devolvendo l’intero incasso della serata, di, alla Croce Rossa. Master istruttore pizzaiolo, di origine siciliana, vive nella bergamasca da oltre trent’anni con la moglie Maria e i due figli. Il locale è molto noto nell’Isola: per questo all’apertura straordinaria di lunedì (giorno di riposo settimanale) hanno risposto non solo i clienti abituali, ma anche decine di persone che hanno voluto partecipare all’iniziativa. Il locale sforna pane ...