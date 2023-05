Da Laura Pausini a Vasco Rossi fino a Gianni Morandi | il mondo della musica in moto per aiutare l’Emilia-Romagna

(Di martedì 23 maggio 2023) Artisti uniti per: iltende la mano verso la regione devastata dall’alluvione. In prima fila, c’è, legata alla terra da ragioni biografiche: nata a Faenza, cresciuta a Solarolo, i suoi genitori vivono a Castelbolognese. Ieri, 22 maggio, la cantante ha annunciato che devolverà il cachet dei suoi concerti a Venezia (30 luglio, 1 e 2 agosto) ai tre Comuni in questione. Ha inoltre accolto l’appello dei sindaciregione per un grande live all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, il 5 agosto 2023, dal nome Music Valley –Mia, Live Charity Concert. Un grande gesto di generosità, che non è l’unico, come ricorda il Messaggero: lo scorso sabato era stato...

Il maltempo mette in ginocchio l'Emilia - Romagna: il gesto diCome possono e devono collaborare centro e periferia, ovvero Governo e Regione 'Il dialogo interistituzionale è ...In Piemonte finita l'emergenza per la piena del Podona il cachet dei suoi concerti. È ancora difficile fare la conta dei danni causati dall'alluvione in Emilia Romagna. Fango e acqua ...Artisti uniti per l'Emilia - Romagna: il mondo della musica tende la mano verso la regione devastata dall'alluvione. In prima fila, c'è, legata alla terra da ragioni biografiche: nata a Faenza, cresciuta a Solarolo, i suoi genitori vivono a Castelbolognese. Ieri, 22 maggio, la cantante ha annunciato che devolverà il ...

Laura Pausini devolve i cachet di tre concerti alla sua Romagna devastata dall'alluvione Vanity Fair Italia

Laura Pausini ha condiviso nelle scorse ore su Instagram un emozionante e accorato post a sostegno delle popolazioni piegate dalla recente alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, provocando 14 ...Come lei stessa ha affermato, Laura tornerà sul palco dopo 4 anni, ma lo farà dedicando la sua voce alla sua gente. " 'Romagna è in fiore' anche in mezzo al fango: chi è sul posto lo sa bene, perché s ...