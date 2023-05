Cuba contro Netflix e Jennifer Lopez | «Hollywood vuole dipingerci come uno Stato terrorista»

Leggi su open.online

(Di martedì 23 maggio 2023) Nuovo giorno, nuova polemica: questa volta ad essere preso di mira è il film The Mother, thriller d’azione della neozelandese Niki Caro. ProtagonistaLópez, che interpreta un’ex soldatessa Usa pronta a tutto per salvare la propria figlia, rapita da un potente gruppo di trafficanti d’armi. Per compiere la sua missione, si reca all’Avana in compagnia di un agente dell’Fbi. Peccato che la capitalena venga rappresentata«il covo dove si rifugiano i cartelli della droga e del commercio di armi, un luogo dove ci si può uccidere impunemente e dove si difendono gli assassini latinoamericani»: questa, almeno, è la denuncia del quotidiano Granma, portavoce del Partito comunista dial governo. Il quale sottolinea inoltre...