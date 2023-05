Crollo ponte Morandi | i parenti delle vittime | “Le parole dell’ex ad Mion ci hanno scioccato Ma lui e quelli che sapevano come fanno a dormire?”

(Di martedì 23 maggio 2023) “Nel processo per ildelci sono state tante testimonianze che andavano nella stessa direzione, e cioè che si sapeva dello stato del. È chiaro che sentire in aula ieri le dichiarazioni di questo signor, che ha detto in modo chiaro e limpido che già dal 2010 i vertici erano informati su questa situazione, non può che creare sgomento e choc. Vi lascio immaginare quando noi, familiari, siamo in aula e sentiamo queste cose. È sempre più difficile”. Sono lepronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) da Egle Possetti, che presiede il comitato deie che neldel...

... ex ad di Edizione, per decenni braccio destro dei Benetton, aprono un nuovo e doloroso squarcio nella ferita dei parenti delle vittime deldelMorandi , avvenuto il 14 agosto 2018 e ...Choc al processo per ildelMorandi Sul posto subito intervenuti anche passanti e turisti che hanno cercato di calmare il senza fissa dimora ed aiutare il poliziotto della Municipale che,...Dopo le dichiarazioni rese in aula dall'ex ad di Edizioni Holding, Gianni Mion, al processo suldelMorandi di Genova, la presidente del comitato in ricordo delle vittime del, ha ...

Ponte Morandi, Mion al processo: "Nel 2010 seppi del rischio crollo" TGCOM

“Le difese rappresentano che le dichiarazioni di Mion sono risultate del tutto prive di riferimenti oggettivi e riscontrabili e rese da un soggetto che ...Il super manager, ex ad di Edizione, la holding della famiglia Benetton, ed ex consigliere di amministrazione di Atlantia, dimessosi dopo le intercettazioni in cui rivolgeva forti critiche alla ...